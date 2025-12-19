Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda Dursun Ali E. (67) ile otopark işleten Salim A. (52) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun Ali E, tabancayla Salim A'yı dizinden vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Salim A, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
