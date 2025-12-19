Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:40
        Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda Dursun Ali E. (67) ile otopark işleten Salim A. (52) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun Ali E, tabancayla Salim A'yı dizinden vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Salim A, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

