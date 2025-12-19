Genç Kızılay gönüllüleri Havza'da fidan dikti
Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından doğa yürüyüşü ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
Boyalıca Mahallesi Köyüstü mevkisinde Havza Orman İşletme Şefliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte doğa yürüyüşü gerçekleştiren Kızılay gönüllüleri, daha sonra fidanları toprakla buluşturdu.
Fidan dikimi öncesi Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu tarafından Genç Kızılay gönüllülerine fidan dikimi hakkında bilgi verildi.
