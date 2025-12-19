Habertürk
        Genç Kızılay gönüllüleri Havza'da fidan dikti

        Genç Kızılay gönüllüleri Havza'da fidan dikti

        Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından doğa yürüyüşü ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:17
        Genç Kızılay gönüllüleri Havza'da fidan dikti
        Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından doğa yürüyüşü ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

        Boyalıca Mahallesi Köyüstü mevkisinde Havza Orman İşletme Şefliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte doğa yürüyüşü gerçekleştiren Kızılay gönüllüleri, daha sonra fidanları toprakla buluşturdu.

        Fidan dikimi öncesi Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu tarafından Genç Kızılay gönüllülerine fidan dikimi hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

