Samsun'da "Kooperatifler Yılı Şenliği" düzenlendi

Samsun'da, Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında "Kooperatifler Yılı Şenliği" gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğünce Atakum ilçesindeki bir otelde düzenlenen şenlikte, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerince stant açılarak ürünler satışa sunuldu.

Şenlikte, geleceğe yön veren kooperatifçilik fikirleri ödülleri de sahiplerine verildi. Bu kapsamda birinci 20 bin, ikinci 15 bin, üçüncü de 10 bin lira ödüle hak kazandı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, burada yaptığı konuşmada, Kooperatifler Yılı Şenliği'nde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kooperatifçilerle birlikte üretip birlikte kazanmak istediklerini vurgulayan Şener, "Kooperatifçiliği özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran ve yerel kalkınmayı önceleyen özgün bir model olarak da tanımlayabiliriz. Ahilik kültürümüzün özünde yer alan dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım ve güven ilkeleri, bugünün kooperatifçiliğinin ruhunu şekillendirmektedir. Ruh köklerimizde yer alan imece kültürü ise kooperatiflerde ete kemiğe bürünerek modern yapıların başında gelmesine vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.