        Samsun Haberleri

        Samsun'da "Kooperatifler Yılı Şenliği" düzenlendi

        Samsun'da, Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında "Kooperatifler Yılı Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:46 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:46
        Samsun'da "Kooperatifler Yılı Şenliği" düzenlendi
        Samsun'da, Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında "Kooperatifler Yılı Şenliği" gerçekleştirildi.

        Samsun Ticaret İl Müdürlüğünce Atakum ilçesindeki bir otelde düzenlenen şenlikte, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerince stant açılarak ürünler satışa sunuldu.

        Şenlikte, geleceğe yön veren kooperatifçilik fikirleri ödülleri de sahiplerine verildi. Bu kapsamda birinci 20 bin, ikinci 15 bin, üçüncü de 10 bin lira ödüle hak kazandı.

        Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, burada yaptığı konuşmada, Kooperatifler Yılı Şenliği'nde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

        Kooperatifçilerle birlikte üretip birlikte kazanmak istediklerini vurgulayan Şener, "Kooperatifçiliği özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran ve yerel kalkınmayı önceleyen özgün bir model olarak da tanımlayabiliriz. Ahilik kültürümüzün özünde yer alan dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım ve güven ilkeleri, bugünün kooperatifçiliğinin ruhunu şekillendirmektedir. Ruh köklerimizde yer alan imece kültürü ise kooperatiflerde ete kemiğe bürünerek modern yapıların başında gelmesine vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ise projeye katılan üniversite öğrencilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Projeye üniversite öğrencilerinin çok destek verdiğini belirten Turpçu, "Öğrencilerimizin projelerini tek tek okudum, bundan emin olabilirsiniz. Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından etkilenme olmaması için hocalarımız kendi başına değerlendirmesini yaptı. Daha sonra verilen puanları topladık ve dereceye giren öğrencilerimizi bu şekilde tespit ettik." dedi.

