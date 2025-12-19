Samsun'da ölümlü trafik kazasına karışan sürücüye 8 yıl 8 ay hapis cezası verildi

K.Ç'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, 5 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halim ile eşi Gülnaz Bekiroğlu'na çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Halim Bekiroğlu yaşamını yitirmişti. Sürücünün 1,25 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.

Müşteki avukatı Onur Kart, sanığın, "Olası kastla ölüm ve yaralamaya sebep olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini savunarak, karara itiraz edeceklerini ve dosyayı istinafa götüreceklerini kaydetti.

Sanık K.Ç, savunmasında, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Üzgünüm. Keşke kaza olmasaydı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü, eşinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargılanan otomobil sürücüsüne 8 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.