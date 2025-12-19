Vezirköprü Öğürlü İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Öğürlü İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Özgür Kaya, öğrencilerle sohbet etti.
Okul yönetimi, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, etkinliğin öğrencilerin yerli üretim bilinci kazanmasına katkı sunduğunu ifade etti.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şube Müdürü Burak Akça ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.
