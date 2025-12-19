Habertürk
        Samsun Haberleri

        Alaçam'da "Köklerimizden Tuvale" projesi uygulanacak

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlanan "Köklerimizden Tuvale" resim atölyesi projesi, hibe almaya hak kazandı.

        19.12.2025 - 11:17
        Alaçam'da "Köklerimizden Tuvale" projesi uygulanacak
        Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlanan "Köklerimizden Tuvale" resim atölyesi projesi, hibe almaya hak kazandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen program kapsamında proje koordinatörlüğünü okulun müdür yardımcısı Neslihan Keçeci'nin yürüttüğü proje kapsamında, "Köklerimizden Tuvale" projesi hazırlandı.

        Proje kapsamında hak kazanılan 173 bin liralık hibe ile öğrencilerin kültürel köklerinden ve aile değerlerinden ilham alarak sanatsal çalışmalar yapabilecekleri, Milli Eğitim Bakanlığının tasarım beceri atölyeleri anlayışına uygun resim atölyesi oluşturulacak.

        Bir eğitim yılı boyunca devam edecek proje sürecinde kültürel motifler, aile temalı çalışmalar, geleneksel sanat uygulamaları ve çeşitli sergi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

        Proje sonunda öğrencilerin eserlerinden oluşan "Köklerimizden Tuvale Aile ve Kültür Sergisi" düzenlenecek.

        Okul müdürü Nurcan Bolat, yürüttükleri projenin öğrencilerin çok yönlü gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek, "Projenin hazırlanması ve kabul sürecinde gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı müdür yardımcımız ve proje koordinatörümüz Neslihan Keçeci'ye teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bolat, ayrıca , projeye desteklerinden dolayı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Alaçam Belediyesi ve Alaçam Halk Eğitimi Merkezine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

