Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 208,38 gram sentetik uyuşturucu, 574 uyuşturucu hap, 47,94 gram esrar, 23 mililitre likit esrar, bir miktar kokain, pompalı tüfek, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.