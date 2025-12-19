Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 19.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:32
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 208,38 gram sentetik uyuşturucu, 574 uyuşturucu hap, 47,94 gram esrar, 23 mililitre likit esrar, bir miktar kokain, pompalı tüfek, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.

