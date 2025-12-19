Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak'ta ebeveynlerle buluştu

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak ilçesinde ebeveynlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:56
        Eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak'ta ebeveynlerle buluştu
        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak ilçesinde ebeveynlerle bir araya geldi.

        ​Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen "Sınır Var, Sinir Yok" başlıklı programda Kangal, sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisinin temelleri ve aile içi iletişimi güçlendirmenin yolları hakkında sunum yaptı.

        ​Etkinlikte Kangal, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, ebeveynlik sürecine dair bilgilendirmelerde bulundu.

        ​Kavak Belediyesi, katkılardan dolayı Kangal'a teşekkür etti.

