Eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak'ta ebeveynlerle buluştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, Kavak ilçesinde ebeveynlerle bir araya geldi.

​Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen "Sınır Var, Sinir Yok" başlıklı programda Kangal, sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisinin temelleri ve aile içi iletişimi güçlendirmenin yolları hakkında sunum yaptı.

​Etkinlikte Kangal, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, ebeveynlik sürecine dair bilgilendirmelerde bulundu.

​Kavak Belediyesi, katkılardan dolayı Kangal'a teşekkür etti.