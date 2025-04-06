Samsun'da 5 kişinin öldüğü kazada baba-oğul toprağa verildi

SAMSUN’da iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Taner Aydın (33) ile babası Aydın Aydın, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Zekeriya Ateş (59), bir yakınını Çarşamba Havalimanı’na bıraktıktan sonra memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Ateş’in yoğun sis nedeniyle kontrolünü yitirdiği 06 DV 3250 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı yöne geçerek Taner Aydın’ın kullandığı 55 FA 026 plakalı otomobille çarpıştı. Aydın’ın, Rize’de balıkçılık yaptığı ve memleketi Çarşamba ilçesi Çerçiler Mahallesi’ne dönmekte olduğu belirtildi.

Kazada, Zekeriya Ateş ile yanındaki Gülcan Ateş (49) ve Taner Aydın ile araçtaki babası Aydın Aydın (58) hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emirhan Ateş (24) ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Taner Aydın ile babası Aydın Aydın, Çerçiler Mahallesi Camii’nde bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Zekeriya, Gülcan ve Emirhan Ateş’in cenazeleri ise memleketleri Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.