Samsun'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Bafra ilçesi Kolay Yolu Yağmurca mevkisinde meydana geldi. H.C. (58) yönetimindeki 57 DN 686 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün eşi Muradiye Cengiz (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü H.C. ve minibüste bulunan K.K. (46) ise yaralandı.

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