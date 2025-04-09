Anne, önce kızının boynunu kırdı, sonra bileğini kesip 'intihar etti' dedi (2)

ANNETUTUKLANDI

Samsun’da öğretmen kızı Tuba Günaydın’ın boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdükten sonra intihar izlenimi vermek isteyen anne Sultan Günaydın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

AĞABEYİ ŞEHİT OLMUŞ, AYNI YIL EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Tuba Günaydın’ın ağabeyinin 2021 yılında Hakkari’de şehit olduğu bildirildi. Aynı yıl eşinden de boşanan Günaydın’ın, Malatya’da biriktirdiği parasıyla 1 yıllık kirasını peşin verip, Psikolojik Danışmanlık Kliniği açtığı ifade edildi.

DEPREMDE KLİNİĞİ YIKILMIŞ

6 Şubat 2023'te yaşanan depremde kliniği yıkılan Günaydın’ın, mülk sahibinin de ölmesi nedeniyle ödediği kirayı geri alamayınca maddi sıkıntılar yaşadığı bildirildi. Samsun’a taşınan Günaydın, bir dönem özel okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra şehit ve gazi yakını kadrosundan, buradaki Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olarak göreve başladığı bildirildi.

Gözünden yaşadığı sıkıntıdan dolayı ameliyat olan ve sağ bacağından ise kısmi felç geçiren Günaydın'ın annesiyle yaşadığı, babasının ise memleketi Malatya'da ikamet ettiği öğrenildi.