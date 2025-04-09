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        Anne, önce kızının boynunu kırdı, sonra bileğini kesip 'intihar etti' dedi (2)

        ANNETUTUKLANDISamsun'da öğretmen kızı Tuba Günaydın'ın boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdükten sonra intihar izlenimi vermek isteyen anne Sultan Günaydın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:00
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        Anne, önce kızının boynunu kırdı, sonra bileğini kesip 'intihar etti' dedi (2)
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        ANNETUTUKLANDI

        Samsun’da öğretmen kızı Tuba Günaydın’ın boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdükten sonra intihar izlenimi vermek isteyen anne Sultan Günaydın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        AĞABEYİ ŞEHİT OLMUŞ, AYNI YIL EŞİNDEN BOŞANMIŞ

        Tuba Günaydın’ın ağabeyinin 2021 yılında Hakkari’de şehit olduğu bildirildi. Aynı yıl eşinden de boşanan Günaydın’ın, Malatya’da biriktirdiği parasıyla 1 yıllık kirasını peşin verip, Psikolojik Danışmanlık Kliniği açtığı ifade edildi.

        DEPREMDE KLİNİĞİ YIKILMIŞ

        6 Şubat 2023'te yaşanan depremde kliniği yıkılan Günaydın’ın, mülk sahibinin de ölmesi nedeniyle ödediği kirayı geri alamayınca maddi sıkıntılar yaşadığı bildirildi. Samsun’a taşınan Günaydın, bir dönem özel okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra şehit ve gazi yakını kadrosundan, buradaki Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olarak göreve başladığı bildirildi.

        Gözünden yaşadığı sıkıntıdan dolayı ameliyat olan ve sağ bacağından ise kısmi felç geçiren Günaydın'ın annesiyle yaşadığı, babasının ise memleketi Malatya'da ikamet ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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