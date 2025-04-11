Samsunspor – Galatasaray maçından notlar

SÜPER Lig’in 31’inci haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’da başlayan karşılaşmayı Ozan Ergün yönetti. Ergün’ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Candaş Elbil üstlendi.

Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 63 kez karşılaştı. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 63 maçın 42 tanesini Galatasaray kazanırken, 7 maçı da Samsunspor kazandı. 14 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 136 golüne, Samsunspor 48 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 3-2’lik skorla kazandı.

SAMSUNSPOR, SON GALİBİYETİNİ 2005’TE ALDI

Galatasaray, Samsunspor’a karşı uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı ev sahibi 2-1’lik skorla kazanırken, ondan sonraki 7 mücadelede Galatasaray sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de sadece Beşiktaş’a mağlup olurken, Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Samsunspor ise Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray, Eyüpspor, Başakşehir, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’a yenilirken, Fenerbahçe (2), Alanyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Göztepe ile berabere kaldı.

GALATASARAY’DA 4 EKSİK

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Frankowski ile tedavisi devam eden Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay kadroda yer almadı. Samsunspor’da ise sakatlıkları bulunan Bennasser, Celil ve Bola bugünkü maçta forma giyemedi.

GALATASARAY’DA 4, SAMSUNSPOR’DA 2 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray’da Samsunspor karşılaşması öncesi Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. Samsunspor’da ise Okan Kocuk ve Arbnor Muja kart sınırındalar.

Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Tait, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Moundilmadji 11’iyle başladı. Galatasaray ise; Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen 11'iyle sahada yer aldı.