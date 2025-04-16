Samsun'da 'zirai don' etkisi; fındıkta zarar, 3 ürün de tehlikede

SAMSUN'dazirai donun etkilerini tespit etmek için saha çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, zirai dondan en çok fındığın etkilediğini ancak kanola, şeker pancarı ve yağlı ayçiçeğinin de tehlikede olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde etkili olan, birçok kentte ciddi kayıplara yol açan zirai don Samsun'un özellikle yüksek kesimlerini vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması yaparken, zirai donun özellikle 500 metre rakımın üzerindeki alanlarda zarara yol açtığı gözlemlendi.

'EN ÇOK FINDIK ÜRÜNÜMÜZ ETKİLENDİ'

Zirai dona ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "11-13 Nisan tarihlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de özellikle 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece bir don olayı yaşadık. En çok da Karadeniz'de fındık ürünümüz etkilendi. O da 250-300 rakımlarda donun etkisini hiç görmedik. İlçelerde de çalışmalarımız devam ediyor ama 500 ve üzeri rakımlarda ufak tefek zararlarımız var. Tabii güneş doğmadan, 15-20 gün geçmeden bunu göremeyebiliriz. Sonucunu o zaman daha net göreceğiz. Şu anda 450-500 rakımın üzerinde, 200-240 bin dekar alanda bakanlığımıza 'Buralarda zararımız olur' diye ihbarda bulunduk. Çünkü o alanlar üzerinde etkili olacaktır. Baktığımızda en düşük hava sıcaklığı en yüksek yerlerde eksi 4,5-5,8 gibiydi. Diğer illerimizde eksi 11-12'ye kadar düştüğü yerler oldu. Dolayısıyla beklemeden bunun etkisini görmemiz mümkün değil. Arazi çalışmalarımızda şunu gördük, engebe engebe bakarak çıktık yukarı rakımlara. 250 rakıma baktık, 300 rakıma, ta ki 500 rakımda 10 tane bir sürgünde 10 yaprak var, bunun 1-2 tanesi dondan etkilenmiş olarak görüldü. Bunun ne kadar etkileneceği 15-20 gün sonra belli olacak" dedi.