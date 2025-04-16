Eş katili daha önce de ağabeyini öldürmüş (2)
YEĞENADLİYEDESamsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar'ın yeğeni Ali Ö.
YEĞENADLİYEDE
Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar'ın yeğeni Ali Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Ö.'nün ifadesinde; dayısı Akpınar'ın kendisini evden alıp, olay yerine götürdüğünü, olay sırasında silah sesi duymadığını, daha sonra Emrah Akpınar'ın Nakliyeciler Sitesi'nde indiğini, aracı da kendisine bıraktığını söylediği öğrenildi.
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