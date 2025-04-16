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        Eş katili daha önce de ağabeyini öldürmüş (2)

        YEĞENADLİYEDESamsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar'ın yeğeni Ali Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:14
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        Eş katili daha önce de ağabeyini öldürmüş (2)
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        YEĞENADLİYEDE

        Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar'ın yeğeni Ali Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Ö.'nün ifadesinde; dayısı Akpınar'ın kendisini evden alıp, olay yerine götürdüğünü, olay sırasında silah sesi duymadığını, daha sonra Emrah Akpınar'ın Nakliyeciler Sitesi'nde indiğini, aracı da kendisine bıraktığını söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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