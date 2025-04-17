90 yaşındaki yengesini dövüp altın ve parasını alan şüpheli ile kız arkadaşı yakalandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yengesi Servet S.'yi (90) dövüp, bileziklerini ve parasını çalan B.S. (43) ile kız arkadaşı S.Ç. (31) yakalandı.

Olay, 14 Nisan'da akşam saatlerinde Gazibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. B.S., kız arkadaşı S.Ç. ile birlikte camı kırarak girdiği evde yengesi Servet S.’yi dövdü. Şüpheliler, 4 bilezik ile 52 bin TL'yi alıp kaçarken, Servet S. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 4 bilezik sahibine teslim edilirken, şüphelilerin 52 bin TL'yi harcadıkları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.