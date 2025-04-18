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        Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) öldüren Emrah Akpınar'a yardım ettiği değerlendiren oto yıkamacı arkadaşı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:24 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:24
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        Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı
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        SAMSUN'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı (36) öldüren Emrah Akpınar'a yardım ettiği değerlendiren oto yıkamacı arkadaşı E.Y. (30) gözaltına alındı.

        Olay, 15 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesişiminde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar’ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Emine Akpınar kanlar içerisinde yere yığılırken, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 3 çocuk annesi Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Akpınar'ın cenazesi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesindeki Derecik Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        YEĞENİ TUTUKLANDI

        Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, olay sırasında otomobil ile Emrah Akpınar'ı getirip, götürdüğü değerlendirilen yeğeni Ali Özkan’ı (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Özkan verdiği ifadede; dayısı Akpınar'ın kendisini evden alıp olay yerine götürdüğünü, önce Emrah Akpınar'ın daha sonra kendisinin kapıyı çaldığını ama kimsenin açmadığını, boşanma aşamasındaki çiftin sokakta karşılaştığı sırada silah sesi duymadığını, daha sonra Emrah Akpınar'ın Nakliyeciler Sitesi'nde indiğini, aracı da kendisine bıraktığını söylediği öğrenildi. Özkan, 16 Nisan'da tutuklandı.

        ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, polis Emrah Akpınar'ı Nakliyeciler Sitesi'nden alıp Atakum ilçesindeki kırsal bir mahalleye bıraktığı değerlendirilen oto yıkamacı arkadaşı E.Y.'yi de bu sabah gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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