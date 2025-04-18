Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı (2)

Samsun Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı öldüren Emrah Akpınar'a yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan oto yıkamacı arkadaşı E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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