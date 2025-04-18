Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı (2)

        ADLİKONTROLLE SERBESTSamsun Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı öldüren Emrah Akpınar'a yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan oto yıkamacı arkadaşı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADLİKONTROLLE SERBEST

        Samsun Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı öldüren Emrah Akpınar'a yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan oto yıkamacı arkadaşı E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı
        Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı
        Bafra Ovası'nda mevsimlik tarım işçilerinin bu yılki gündelik ücretleri bel...
        Bafra Ovası'nda mevsimlik tarım işçilerinin bu yılki gündelik ücretleri bel...
        Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da ilkokul öğrencileri "Sıfır Atık Köyü"nü ziyaret etti
        Samsun'da ilkokul öğrencileri "Sıfır Atık Köyü"nü ziyaret etti
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye'nin hedefi madalyalar kazanm...
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye'nin hedefi madalyalar kazanm...
        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti