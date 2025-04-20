Samsunspor, Alanyaspor deplasmanı için yola çıktı

SAMSUNSPOR, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı müsabaka için yola çıktı.

Samsunspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda yarın saat 20.00’de Alanyaspor ile karşılaşacak. Puan tablosunda 3’üncü sırada bulunan Samsunspor, Süper Lig’de aldığı 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak kazanmak istiyor. Son 5 Süper Lig maçında da galibiyet alamayan Alanyaspor ise mağlubiyet serisine son vererek evinde kazanmayı hedefliyor.

Bu mücadelede hakem Atilla Karaoğlan orta hakem olarak düdük çalacak. Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Volkan Narinç üstlenecek. 4’ncü hakem olarak ise Yunus Dursun görev alacak.