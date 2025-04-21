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        Durdurulan araçta 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi

        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde durdurulan araçta 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:35
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        Durdurulan araçta 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde durdurulan araçta 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama yaptı. Durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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