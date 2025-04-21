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        12 ülkeden çocukların katıldığı Türk Dünyası Çocuk Festivali başladı

        SAMSUN'da 12 ülkeden 144 katılımcının yer aldığı Türk Dünyası Çocuk Festivali, yürüyüş ve açılış töreniyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:10
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        12 ülkeden çocukların katıldığı Türk Dünyası Çocuk Festivali başladı
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        SAMSUN’da 12 ülkeden 144 katılımcının yer aldığı Türk Dünyası Çocuk Festivali, yürüyüş ve açılış töreniyle başladı. Açılışın ardından katılımcı ülkelerden çocuklar, yöresel dans gösterileri sergiledi.

        Kentte kültürel buluşma ve kardeşlik ruhunu göstermek amacıyla yapılan Türk Dünyası Çocuk Festivali, 12 farklı ülkeden 144 katılımcı ile başladı. İlkadım ilçesinde festival yürüyüşü ile başlayan programın açılışı ise Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Açılışın ardından katılımcı ülkelerden çocuklar, yöresel dans gösterileri sergiledi. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, “Türk Dünyası Çocuk Festivali, ilk kez 1992 yılında İstanbul’da düzenlendi. Ancak bu etkinliğin Samsun’da, Cumhuriyetimizin başlangıç noktasında yapılması bizler için ayrı bir sevinç kaynağı. Türk dünyası bir sevdadır. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk çocuklarını bir araya getirmek, kardeşlik duygusunu pekiştirmek, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak kolay değil” dedi.

        ‘BU BAĞLAR GÜÇLÜ BİR TÜRK DÜNYASINA DÖNÜŞECEK’

        Bu birliktelikler ile Türk dünyasını güçlendirdiklerini söyleyen Topsakal, “Türk dünyasının farklı noktalarından, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırım, Kabartay, Balkar, Kerkük, Gagavuz, Kumuk Türkleri ve Vezirköprü’den gelen çocuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı çalışmalara destek veren herkese, özellikle devletimize, Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum. Bu sürecin fikir öncülerinden İsmail Gaspıralı’yı ve Turan Yazgan Hoca gibi değerli isimleri de rahmetle anmak gerekir. Geçmişini bilen bir nesil geleceğe daha güçlü adımlarla yürür. Bugün burada çocuklarımız bir araya geliyor, tanışıyor, dostluklar kuruyor. Bu bağlar gelecekte ailelere, iş birliklerine ve güçlü bir Türk dünyasına dönüşecek. Devlet aileyle başlar, ekonomi çocuklarla kurulur. Geleceğimiz de bu çocuklardır. Bu yıl ilk kez Türk dünyası çocuklarını Samsun’da buluşturduk. Bu nedenle bu organizasyonu gerçekleştiren tüm ekibe, öğretmenlerimize, gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        ‘İLK KEZ YAPILAN BU ETKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ’

        12 ülkeden katılan tüm çocukların çok değerli olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Kasım ayında Türk dünyasından gençlerimizi Samsun’da misafir etmiştik. O zaman da bu birlikteliği daha da geliştireceğimizi ifade etmiştik. Bugün, bunun ilk adımını atıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde başlattığımız bu şenliklerde, 12 ülkeden 144 çocuğu Samsun’da misafir ediyoruz. Bu sayede hem çocuklarımız Samsunlu ailelerle ve çocuklarla buluşuyor hem de kendi kültürlerini, oyunlarını tanıtma imkanı buluyor. Türkiye’de ilk kez yapılan bu etkinlik, kültürel kaynaşma açısından da çok önemli” ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe katılan 12 ülkeden gelen çocuklar ise Samsun’da olduklarında dolayı çok mutlu olduklarını ve bu birliktelik ile Türk devletleri olarak daha güçlü hissettiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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