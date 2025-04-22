Kurbanlık koyunu çalan 2 şüpheliye gözaltı

Olay, dün saat 08.00 sıralarında çiftçi A.İ. (66), Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde cadde kenarındaki yeşil alandan koyunun çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, koyunun 2 kişi tarafından otomobile alınıp götürüldüğünü belirledi. Plakasından tespit edilen otomobildeki şüpheliler N.T. ve D.Y. gözaltına alınırken, koyunu da 8 bin liraya R.D.’ye (41) sattıkları saptandı.

SAMSUN’un Atakum ilçesinde bir çiftçiye ait kurbanlık koyunu çalıp sattıkları belirlenen N.T. (35) ve D.Y. (31) gözaltına alındı.

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