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        Kurbanlık koyunu çalan 2 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir çiftçiye ait kurbanlık koyunu çalıp sattıkları belirlenen N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:40
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        Kurbanlık koyunu çalan 2 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde bir çiftçiye ait kurbanlık koyunu çalıp sattıkları belirlenen N.T. (35) ve D.Y. (31) gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 08.00 sıralarında çiftçi A.İ. (66), Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde cadde kenarındaki yeşil alandan koyunun çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, koyunun 2 kişi tarafından otomobile alınıp götürüldüğünü belirledi. Plakasından tespit edilen otomobildeki şüpheliler N.T. ve D.Y. gözaltına alınırken, koyunu da 8 bin liraya R.D.’ye (41) sattıkları saptandı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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