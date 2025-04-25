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        Öğretmeni darbeden 2 şüpheli adliyede

        SAMSUN'UN İlkadım ilçesinde, izinsiz girdikleri okulda kendilerini dışarı çıkarmak isteyen öğretmeni darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:05
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        Öğretmeni darbeden 2 şüpheli adliyede
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        SAMSUN’UN İlkadım ilçesinde, izinsiz girdikleri okulda kendilerini dışarı çıkarmak isteyen öğretmeni darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün Tepecik Mahallesi’ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Öğrenciler, M.C. (16) ve A.E.’nin (16) okulun öğrencisi olmadıklarını fark edip, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert’e söyledi. Öğretmen ile dışarıya çıkmalarını istediği 2 kişi arasında tartışma çıktı. M.C. ve A.E., öğretmeni darbettikten sonra okuldan kaçtı. M.C.'nin elinde bıçak olduğu da ileri sürüldü.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, daha önce bu okulda eğitim gören M.C.’nin 1 yılın sonunda bıraktığı, 5 ay önce ise aynı okulda 1 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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