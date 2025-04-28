Samsun'da heyelan; 4 kişilik aile kaya parçalarının altında kaldı: 3 ölü (7)
KİMLİKLERİBELLİ OLDUSamsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu.
KİMLİKLERİBELLİ OLDU
Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu. Adem Kaya (35) ile eşi Çiğdem Kaya (29) ve kızları Açelya Mina Kaya (7) ile Ayla Kaya'nın (5) bir süre önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Samsun'un İlkadım ilçesine taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Çiğdem Kaya’nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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