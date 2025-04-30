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        49 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN'da 15 suç dosyasından toplam 49 yıl 1 ay hapisle aranan hükümlü, Nevşehir'de saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:15
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        49 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN'da 15 suç dosyasından toplam 49 yıl 1 ay hapisle aranan hükümlü, Nevşehir'de saklandığı evde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçları başta olmak üzere 15 suç dosyasından toplam 49 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve 2023'ten beri aranan İsmet Çubukçu'nun (63) yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, firari hükümlünün Nevşehir'de olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü işlemleri için Samsun'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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