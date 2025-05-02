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        Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka; 4 yaprakçıklı aort kapağı olan hastaya TAVI ile operasyon

        SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yaprakçıklı aort kapağı olan 80 yaşındaki Muzaffer Uslu, TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemi ile ameliyat edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:05
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        Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka; 4 yaprakçıklı aort kapağı olan hastaya TAVI ile operasyon
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        SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yaprakçıklı aort kapağı olan 80 yaşındaki Muzaffer Uslu, TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemi ile ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ, "Hastamızın normalde aort kapağının 3 yaprakçıklı olmasını beklerken, çok çok nadir gözüken 4 yaprakçıklı bir aort kapağı olduğunu saptadık. Literatürde ülkemizde bildirilmiş bir vaka yoktu. Fakat uluslararası literatürlere baktığımızda bu yaşta 4 yaprakçıklı ve TAVİ işleminin yapıldığı 17 hastanın olduğunu gördük. Ortak bir ekiple TAVI işlemini yapmaya karar verdik. TAVI yöntemiyle kalp kapağını değiştirdik" dedi.

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Muzaffer Uslu, nefes darlığı ve bayılma şikayeti ile 21 Nisan'da Merzifon Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Uslu, aort kapağının ileri düzeyde daralması nedeniyle 23 Nisan'da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ ile alanında uzman doktorlar, TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemi ile ameliyat yapılmasına karar verdi. Hasta Muzaffer Uslu, 29 Nisan'da ameliyata alındı. 50 dakika süren ameliyatın ardından hasta Uslu, 1 gün yoğun bakım kaldı ve servise alındı.

        'LİTERATÜRDE ÜLKEMİZDE BİLDİRİLMİŞ BİR VAKA YOKTU'

        Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ, "Hastamız Muzaffer Uslu 80 yaşında, Merzifon'da yaşıyor. Yürürken göğsünde daralma, bayılma şikayetleriyle Merzifon Devlet Hastanesi'ne başvuruyor. Orada yapılan tetkiklerinde aort kapağında ciddi daralma saptanarak tarafıma sevk edilmişti. Hastamızı kliniğimizde yatırdık. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahlarımızla beraber yaptığımız konsey toplantısında yaşının ileri olması nedeniyle, açık cerrahi ameliyatın da yüksek riski olması sebebiyle, hastamıza kapalı yöntem dediğimiz, toplumsal anlayışta kapalı yöntemle aort kapağının değiştirilmesine, TAVI işlem yapılmasına karar verdik. TAVI işleminden önce yaptığımız birçok analiz var. Bu analizlerde hastamızın normalde aort kapağının 3 yaprakçıklı olmasını beklerken, çok çok nadir gözüken 4 yaprakçıklı bir aort kapağı olduğunu saptadık. Bu konuda daha önce bir deneyimimiz yoktu. Literatürleri taradık. Literatürde ülkemizde bildirilmiş bir vaka yoktu. Fakat uluslararası literatürlere baktığımızda bu yaşta 4 yaprakçıklı ve TAVI işleminin yapıldığı 17 hastanın olduğunu gördük. Bayağı da nadir gözüküyor. Otopsi serilerinde ise 4 yaprakçık 100 binde 4 görülmekte. Çok nadir. Biz de bunun üzerine o literatürleri taradık, vakaları analiz ettik, çekilen tomografisini farklı analizlerle iyice inceledik ve TAVI işlemini yapmaya karar verdik" dedi.

        'GENEL ANESTEZİ VERMEDİK'

        Doç. Dr. Yenerçağ, "Bu konuda iyice hazırlandık. Bu konuda deneyimli hocalarımızdan da bilgi aldık. Sonrasında hastamıza Doç. Dr. Serkan Sivri, ben, asistanlarımdan Dr. Berkant Öztürk ve Dr. Enes Kaya ile beraber ayrıca anesteziden de Uzm. Dr. Aynur Kaynar hocamızla beraber ortak bir ekiple TAVI işlemini yapmaya karar verdik ve 2 gün önce hastamıza başarılı bir şekilde sağ kasığından girerek genel anestezi vermeden başarılı bir şekilde kalp kapağını değiştirdik. TAVI yöntemiyle kalp kapağını değiştirdik. İşlemimiz gayet başarılı geçti. 1 gün yoğun bakımda hastamızı takip ettik. 1 gündür de servise takip ediyoruz. Bir aksilik olmadığı sürece de yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

        'LİTERATÜRE KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ'

        Ameliyatı literatüre kazandırmayı planladıklarını ifade eden Doç. Dr. Yenerçağ, "Bizim burada yaptığımız işlem, şu an için kendi kliniğimizde ilk olma durumunda. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi 4 yaprakçıklı aort kapağı çok çok nadir gözüküyor. Bizim de ilk deneyimimiz oldu. Yaptığımız bu işlemin prosedürel çalışmalarını ve yaptığımız işlem sırasındaki gerçekleştirdiğimiz tecrübeleri bizden sonraki yapacaklara da aktarmak üzere akademik olarak literatüre kazandırmayı da planlıyoruz" dedi. Hasta Muzaffer Uslu ise doktorlara teşekkür ederek, ameliyatının çok iyi geçtiğini ve şu an durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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