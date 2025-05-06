Beyin ölümü gerçekleşen Iraklı Elias'ın organları umut oldu

SAMSUN’da kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Iraklı Elias Naif Elias Nasır’ın (16) 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve karaciğeri, 6 kişiye umut oldu. Nasır’ın dayısı Meşal Gaip Huseyin Nasır, “Biz 9 senedir Samsun’dayız. Vatandaşların bize çok iyilikleri oldu. Biz de buna bir karşılık göstermek istedik” dedi.

Bafra ilçesinde 27 Nisan’da motosiklet kazası geçiren Iraklı Elias Naif Elias Nasır, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 28 Nisan’da yoğun bakıma alınan Nasır’ın dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Samsun Organ Nakli Birimi yetkilileri, hasta yakınlarıyla irtibat kurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ekipler, Nasır’ın 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve karaciğerini aldı. Kalp, Ankara Bilkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülürken, 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) hastalara nakledilecek.