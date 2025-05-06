Jandarma aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Uluköy-Allı Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta uygulama yapan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakolu ekiplerinin park halindeki aracına, Kani Tercüman idaresindeki 55 LU 715 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Tercüman, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kani Tercüman doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

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