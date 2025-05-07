Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan: Ligde kalma hedefimizin çok daha ötesine geçtik

SAMSUNSPOR Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısında galip gelmesinin Samsunspor için iyi olmadığını, ancak kalan maçları kazanarak Avrupa kupalarına kesin olarak katılmak istediklerini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Avrupa kupalarına katılma ihtimali ve yapılacak olan transfer çalışmaları hakkında DHA’ya açıklamada bulundu. Sezona ligde kalma hedefiyle başladıklarını ancak mevcut konumda Avrupa kupalarına katılmak için çaba sarf ettiklerini hatırlatan Soner Soykan, “Sezona başlarken hedefimiz ligde kalmaktı. Çok şükür ki bu hedefimizin çok daha ötesine geçtik. Uzun haftalar boyunca ligi üçüncü sırada götürdük, bu da koyduğumuz hedefin çok üzerine çıktığımızı gösteriyor. Şimdi ise kalan maçlarda en iyi sonuçları alarak Avrupa kupalarına katılma hayalimizi hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

‘CAMİA OLARAK KENETLENİP, EN İYİ SONUÇLARI ALMALIYIZ’

Kırmızı-beyazlı takımın ligdeki gidişatı hakkında konuşan Soner Soykan, “Son 6-7 haftada yaşadığımız puan kayıpları bazı zorlukları beraberinde getirdi. Buna rağmen rakiplerimizin de benzer süreçlerde puan kayıpları yaşaması, yarıştan kopmamamızı sağladı. Özellikle en yakın rakiplerimizden biri olan Eyüpspor’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmek, hem puan olarak hem de Avrupa kupalarına katılım açısından bize önemli bir avantaj sağladı. Aynı zamanda sahada ortaya konan güzel oyun ve alınan farklı galibiyet, takımımıza büyük bir özgüven kazandırdı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş’ın galip gelmesi bizim adımıza olumsuz bir sonuç oldu. Ancak biz önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Avrupa hedefimiz hâlâ çok güçlü bir şekilde masada duruyor. Bu yolda camia olarak kenetlenip, en iyi sonuçları almalıyız” diye konuştu.