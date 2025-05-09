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        Samsun'da tavuktan zehirlenen işçi sayısı 225'e çıktı

        SAMSUN'daki Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 11 farklı fabrikada çalışan toplam 225 işçi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:43
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        Samsun'da tavuktan zehirlenen işçi sayısı 225'e çıktı
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        SAMSUN’daki Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan 11 farklı fabrikada çalışan toplam 225 işçi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Tavuktan olduğu değerlendirilen konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alınan numunelerin incelemesini sürdürüyor.

        Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yemek şirketi tarafından verilen tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısı sonrası rahatsızlanan işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 225 işçiden 5’inin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tavuktan olduğu değerlendirilen zehirlenme durumunun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından gıda ürünlerinde yapılan analizlerden gelecek sonuca göre karar alınacağı belirtildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen yemek şirketi yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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