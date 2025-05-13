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        Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da tamamlandı

        SAMSUN'da Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Bilek Güreşi Gençler A (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:54 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:00
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        Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da tamamlandı
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        SAMSUN’da Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Bilek Güreşi Gençler A (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde 2 gün süren düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler A (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakaları, 59 ilden 238 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Müsabakaların ikinci gün, kız ve erkek sporcular arasında sağ ve sol kol final atışlarıyla sona erdi.

        Kızlar kategorisinde 45 kilogramda Beyza Gül Akdağ, 50 kilogramda Beyza Ece Atmaca, 55 kilogramda Hatice Yıldız, 60 kilogramda Nur Hayat Özkan, 65 kilogramda Elif Çakmak, 70 kilogramda Rukiye Gürel, 75 kilogramda Kadiriye ve +75 kilogramda Yasemin Balcı şampiyonluğa ulaştı. Erkekler kategorisinde ise 50 kilogramda Kaan Er, 60 kilogramda Ali Osman Başaran, 55 kilogramda Ahmet Arda Altun, 65 kilogramda İsa Uçar, 70 kilogramda Enver Murad, 75 kilogramda Mustafa Enes Gedikli, 80 kilogramda Yiğit Hamza Karaduman ve 85 kilogramda Yusuf Alak birincilik elde etti.

        Şampiyonadan başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İlkadım ilçe Müdürü Murat Turan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak bilek güreşine ev sahipliği yaptık. Bundan sonraki süreçte 5 tane daha şampiyonaya Samsun ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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