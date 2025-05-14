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        Samsun'da 'tefecilik' ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

        SAMSUN'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:09
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        Samsun'da 'tefecilik' ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
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        SAMSUN’da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si, adliyeye sevk edildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 146 şüpheli yakalanırken, sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 ruhsatsız tabancayla çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin haklarında, 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Zimmet', 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Parada sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. 49 ilde düzenlenen operasyonda Samsun’da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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