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        Samsun'da 'Çocuk Maratonu ve Festivali' düzenlendi

        SAMSUN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:20
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        Samsun'da 'Çocuk Maratonu ve Festivali' düzenlendi
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        SAMSUN’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ‘Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali’ düzenlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali düzenlendi. İlkadım ilçesi Batıpark’ta düzenlenen festival saat 09.00 itibarıyla başladı. ‘Koş şampiyon koş’ sloganıyla düzenlenen festivalde 1-14 yaş arası çocuklar parkurda, 1-3 ve 4-5 yaş çocuklar ise 200 metre mesafede aile bireyleriyle koştu. 6-7 ve 8-9 yaş grubu çocuklar ise 300 metre, 10-11 ve 12-13-14 yaş çocuklar 400 metre mesafede koşmanın heyecanını yaşadı. Maratonda ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla engelli çocuklar için de özel parkur oluşturuldu. Festivale katılan AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, koşuyu tamamlayan özel bireylere madalyalarını takdim etti.

        ‘TÜM TÜRKİYE’NİN KALBİ SAMSUN’DA ATACAK’

        AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Tüm Türkiye’nin kalbi Samsun'da atacak, yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bütün Türkiye ile birlikte. Ama en çoğunu da Samsun'da büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Samsun için bu aslında kutlamalar, bu törenler daha öncesinden başladı. Mayıs ayı bütünüyle çocuklarımızın, gençlerimizin, sporcularımızın ve onların ailelerinin bir arada olduğu bir dönem bizim için. Fakat çocuk festivali ve maratonu ilk kez düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarımızı böyle büyük ve coşkulu bir ortamda bir araya getiren bu organizasyon nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.

        'KOŞ ŞAMPİYON KOŞ' DEDİK

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise “Koş şampiyon koş dedik 15 bin çocuğumuzla beraber koşuyoruz. Sabahtan beri turnuvamız devam ediyor. Yaş grupları ayrı ayrı, çocuklarımız yarışa çıkıyor. Hepsi bizim için şampiyon, hepsi bizim için birinci. Çünkü 19 Mayıs şehri Samsun'dayız. Samsun önemli bir ev sahipliği yapıyor. 81 ilin en önemli şehri Samsun, mayıs ayında. 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum tüm gençlerimizin. Mayısın 1’inde başlayan ve mayısın sonuna kadar devam edecek olan etkinliklerin tam ortasındayız. Bugün burada çocuklarımızı mutlu ediyoruz. Akşam Fener Alayı'yla Samsunlularla beraber saat 19.19’da Fener Alayı'nı başlatıyor olacağız. Teşekkür ediyorum hepinize” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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