Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Ulusal Yat Yarışları'nın ödülleri sahiplerini buluyor

CUMHURBAŞKANLIĞI 6’ncı Ulusal Yat Yarışları’nın ödülleri Samsun’da sahiplerini buluyor. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, “16 Mayıs'ta İstanbul'u terk edip 19 Mayıs'ta Samsun'a varan bir Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki yat yarışımızın bir ayağı, bir ürünü olarak bunu bir geleneksel şampiyonu haline getirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 6’ncı Ulusal Yat Yarışları kapsamında 16 Mayıs’ta İstanbul Poyrazköy açıklarından verilen start sonrası yelkenciler, dün Samsun’a ulaştı. Bandırma Vapuru’nun izinde ilerleyen yelkencilerden derece yapanlar, Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’da ödüllerine kavuşacak. Milliyet Gazetesi’nin sponsorluğundaki Cenk Tekkaya Denizcilik, kategorisinde yarışmayı 2’nci sırada tamamladı. Toplam sıralama ise bugün Tütün İskelesi’nde yapılacak olan ödül töreniyle açıklanacak.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, “Cumhurbaşkanlığı makamıyla yelkenin buluşması bizim açımızdan son derece önemli ve bununla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı yat yarışlarının 6’ncısı düzenleniyor ancak bu rota ilk defa bir ürün olarak gerçekleşiyor. Yine bizim mücadelemizin başladığı Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yol aldığı aynı tarihte 16 Mayıs'ta yat yarışçılarımız İstanbul'dan startı alıp 19 Mayıs tarihinde de Samsun'a ayak bastılar. Hava koşullarının el vermesi de bize bu şansı verdi. İnşallah her yıl aynı şekilde hava koşullarıyla hareket eden yelkencilerimiz ve yine hep 16 Mayıs'ta İstanbul'u terk edip 19 Mayıs'ta Samsun'a varan bir Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki yat yarışımızın bir ayağı, bir ürünü olarak bunu bir geleneksel şampiyonu haline getirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

‘DENİZCİ MİLLET OLMA ÜLKÜSÜNÜN ANAOKULUYUZ’ Yelkenciler olarak 19 Mayıslarda Samsun’a akın etmeyi hayal ettiklerini belirten Başkan Akdurak, “İnşallah geçen yıl daha büyüyen sayılarla Samsun'da olacağız. İlgiyi çekmeye çalışıyoruz. Her yıl uluslararası camiada gençlik sınıflarımızda birçok madalyaya kavuşturuyor bizi gençlerimiz. Madalyalarla taçlanıyor sporumuz ve biz istiyoruz ki sadece batı illerinde veya güney illerinde değil iç sularımız dahil olarak bütün Türkiye'de yelken sporcu sayısı her geçen gün artsın. Denizci millet olma ülküsünün anaokuluyuz biz diyoruz. 7 yaşında kaptanı olan, küçük teknesinin kaptanı olan bir genç, yaşamı boyunca bir daha denizden vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı. ‘ZORLUK DERECESİNDE DÜNYADA İLK 10’DA’ İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ise “Bu bir hayaldi gerçekten. Dünyanın belki de en zor 10 yarışından biri olmaya aday bir hayaldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a yaptığı rotanın birebir aynısını gerçekleştirdik. 400 milin üzerinde bir mesafe. Tahmin ediyorum ilk ekip de 76 saat bir sürede bunu tamamlayabildi. Şu anda tabii çok mutluyuz, çok gururluyuz. Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı Samsun'da biz denizciler olarak da şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Bu yarış gerçekten çok zor bir yarış. Çünkü Karadeniz'de yüksek dalgalara, çok soğuk bir havaya ve güçlü rüzgarlara karşı ilerlemeleri gerekti. Çok zor ve mücadeleci, ekipleri çok zorlayan bir yarıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve tabii ki Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bize yol boyunca refakat etti. Güvenlik olarak hiçbir endişemiz yoktu ama Karadeniz bütün ülkemizin malumudur ki en çılgın denizimiz ve burada dört gün süreyle yarıştılar. Dünyada da ilk 10 zorluk derecesinde olan bir yarış” diye konuştu.