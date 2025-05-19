Türk Yıldızları gökyüzüne 'Ay-Yıldız' çizdi
SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız çizdi.
SAMSUN’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız çizdi.
Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi. Yaptıkları gösterilerle izleyenlerin ilgisini üzerlerinde toplayan Türk Yıldızları, 19 Mayıs’ın 106’ncı yıl dönümü nedeniyle gökyüzünde Türk bayrağındaki hilal ve yıldızı çizdi.
Samsun semalarında yaklaşık 1 saat gösteri uçuşu gerçekleştiren Solo Türk ve Türk Yıldızları’nın gösterilerini kentin farklı bölgelerinde heyecanla takip edenler, cep telefonlarıyla da bu anı ölümsüzleştirdi.
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