Kestaneyi kurtarma mücadelesi; üretilen böcekler tek tek dallara bırakıldı

SAMSUN'da görülmeye başlayan kestane gal arısı için biyolojik mücadele başlatıldı. Üretilen 'torymus sinensis' böcekleri, tek tek gal olan kestane ağaçlarının dallarına bırakıldı.

Türkiye'de ilk kez 2013 yılında Yalova'da görülen Asya kökenli kestane gal arısı, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki kestane ormanlarında ciddi zarara yol açtı. Kestanede verim kaybı yaşanırken, 5 bin 343 hektarlık kestane ormanına sahip Samsun'da, Salıpazarı ve Ondokuzmayıs ilçelerinde kestane gal arısı görülmeye başlandı. OMÜ Ziraat Fakültesi ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, kestane gal arısı ile mücadele etmek için biyolojik çalışma başlattı. Bu kapsamda Orman Zararlıları ve Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 'torymus sinensis' böcekleri, OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'ndaki kestane bahçelerinde doğaya salındı. Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerin de katıldığı programda böcekler, tek tek gal olan dallara bırakıldı.

'VERİMİ YÜZDE 50 İLE 70 DÜŞÜREBİLİYOR'

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, "Bu gal arısı, tomurcukları deforme ediyor ve kırmızı renkli galler oluşturuyor. Ağaçlarda da doğru dürüst yapraklanma da olmuyor. Verimi yüzde 50 ile 70 düşürebiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir zararlı. 2013 yılında ülkemize giriş yaptı. İlk önce Yalova ilinde tespit edildi. Daha sonra da Karadeniz Bölgesi'ne de taşınmış oldu. Bu zararlıyla mücadelede, biyolojik mücadele çok önemli. Türkiye kestanenin gen merkezi. Anadolu kestanesinin gen merkezidir. Ülkemizde yaklaşık 70-75 bin ton kadar kestane üretimi var; ama şu anda kestaneliklerimiz gal arısı zararlısı tehdidi altında. Bu zararlıya karşı Orman Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında 'torymus sinensis' diye bir böcek üretimi yapıldı" dedi.