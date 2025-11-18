Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kardeşinin cenazesinde fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kardeşinin cenazesi sırasında fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 21:54 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kardeşinin cenazesinde fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kardeşinin cenazesi sırasında fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi'nde yaşayan Ali Altun (46), geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Düzenlenen cenaze töreni sırasında Fatma Dikme (69), Ali Altun'un evinin önünde helallik alındığı sırada kardeşinin tabutu başında fenalaştı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dikme, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Altun'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Dikme'nin cenazesi ise yarın öğle vakti aynı mahalledeki cenaze namazının ardından defnedilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda

        Benzer Haberler

        Çarşamba Belediye Başkanı'nın OSB davası kesinleşti: Mahkemeden ikinci ret
        Çarşamba Belediye Başkanı'nın OSB davası kesinleşti: Mahkemeden ikinci ret
        Samsun'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kendini vuran polis memuru hayatını kaybetti
        Kendini vuran polis memuru hayatını kaybetti
        Vezirköprü'de Gazze ve şehitler için fidanlar toprakla buluştu
        Vezirköprü'de Gazze ve şehitler için fidanlar toprakla buluştu
        Alkollü sürücü "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı
        Alkollü sürücü "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı
        Serebral palsi ve SMA hastalıklarına erken teşhise yapay zeka teknolojisi
        Serebral palsi ve SMA hastalıklarına erken teşhise yapay zeka teknolojisi