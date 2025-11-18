Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 21:38 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.A. (58) yönetimindeki 57 AAV 169 plakalı otomobil, menfeze devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de Gazze ve şehitler için fidanlar toprakla buluştu
        Vezirköprü'de Gazze ve şehitler için fidanlar toprakla buluştu
        Alkollü sürücü "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı
        Alkollü sürücü "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı
        Serebral palsi ve SMA hastalıklarına erken teşhise yapay zeka teknolojisi
        Serebral palsi ve SMA hastalıklarına erken teşhise yapay zeka teknolojisi
        Samsun'da tramvaylarda yolcu koltukları yanmazlarıyla değiştiriliyor
        Samsun'da tramvaylarda yolcu koltukları yanmazlarıyla değiştiriliyor
        Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bafra Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı
        Bafra Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı