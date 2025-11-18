Samsun'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.A. (58) yönetimindeki 57 AAV 169 plakalı otomobil, menfeze devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
