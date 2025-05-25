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        Otomobilde 17 ruhsatsız tabancayla yakalandı

        SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ile 5 bin 670 mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:45
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        Otomobilde 17 ruhsatsız tabancayla yakalandı
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        SAMSUN’da polisin düzenlediği operasyonda otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ile 5 bin 670 mermi ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il dışından kente kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilere ait araçta ve ikametlerde yapılan aramalarda, araçta özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerde 17 ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 tabanca mermisi, 59 şarjör ve takım halinde horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili baba M.Ö. ile oğlu T.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.Ö. serbest bırakılırken, baba M.Ö. ise ‘Silah ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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