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        Gençlerde spor kaynaklı kalp ölümleri düzenli muayene ile önlenebilir

        SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:46 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:46
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        Gençlerde spor kaynaklı kalp ölümleri düzenli muayene ile önlenebilir
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        SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Ahmet Karagöz, “Gençlerde halı sahalarda ya da spor aktiviteleri sırasında gerçekleşen ani kardiyak ölümlerle ilgili yapılabilecek en önemli şey, tanısı olmuş bir kalp hastalığı varsa kardiyoloji doktorundan yarışmalı spor yapıp yapamayacağıyla ilgili öneri almasıdır. Gençlerde spor kaynaklı kalp ölümleri düzenli muayene ile önlenebilir” dedi.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Karagöz, halı sahalarda ve sportif aktiviteler sırasında genç yaşta yaşanan ani kalp ölümlerine dikkat çekti. Gençlerin kalp hastalıklarının önlenmesi için yapılabilecekler arasında en önemlisinin 40 yaşını geçmiş insanların düzenli olarak en az yılda 1 kez kalp kontrollerini yaptırması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karagöz, “Kan vererek kolesterol düzeyine, şeker düzeyine kalp hastalıkları açısından risk faktörü olabilecek bu durumların tespiti açısından dikkat etmesi gerekmektedir. Onun dışında eğer bir bireyin aile öyküsü varsa belki bu kontroller 40 yaşından da daha erkene 30’lu yaşlara çekilebilir. Ama onun dışında aile öyküsü olmasa bile herkesin 40 yaşından sonra kardiyolojik açıdan bir kez muayene olmasını, elektrokardiyografi, ekokardiyografi yapılmasını, kan tahlillerine bakılarak kan kolesterol düzeyinin, şeker düzeyinin ölçülmesini özellikle öneriyoruz" diye konuştu.

        'DOKTOR ONAYI ALMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

        Gençlerde maçlarda yaşanan ani kalp ölümlerine dikkat çeken Prof. Dr. Karagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Gençlerde halı sahalarda ya da spor aktiviteleri sırasında gerçekleşen ani kardiyak ölümlerle ilgili yapılabilecek en önemli şey yine özellikle tanısı olmuş bir kalp hastalığı varsa kardiyoloji doktorundan yarışmalı spor yapıp yapamayacağıyla ilgili bir öneri almasıdır. Çünkü bazı kalp hastalıklarında biz yarışmalı sporları kısıtlıyoruz. Tabii ki her hastamıza ve kalp hastalarına ve normal sağlıklı bireylere de spor yapmasını öneriyoruz. Ancak bu önerdiğimiz spor genellikle günde 30 dakika, hafta da 5 gün yarışmalı olmayan hafif tempolu yürüme şeklindeki sporlardır. Onun dışında vücut geliştirme ve yarışmalı sporlar için özellikle de belirtilmiş bir kalp hastalığı varsa doktor tavsiyesinin alınması uygun olacaktır. Gençlerde spor kaynaklı kalp ölümleri düzenli muayene ile önlenebilir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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