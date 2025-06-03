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        Sallanıp yere fırlatılan 7 yaşındaki Güney'in babası: Yaşı küçük şüpheliler yaptırımla karşılaşmalı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde 2 çocuk tarafından parkta ellerinden ve kollarından tutulup fırlatılan ve beyin kanaması geçiren Güney N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:37
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        Sallanıp yere fırlatılan 7 yaşındaki Güney'in babası: Yaşı küçük şüpheliler yaptırımla karşılaşmalı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde 2 çocuk tarafından parkta ellerinden ve kollarından tutulup fırlatılan ve beyin kanaması geçiren Güney N.’nin (7) babası Burak N. (41), “Umarım hukuki olarak gereken cezayı alırlar. Ciddi yaptırımla karşılaşmaları gerekir” dedi.

        Olay, 22 Mayıs’ta Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Anne G.Y., oğlu Güney N.’yi halı sahada oynarken başına futbol topu geldiğini belirterek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Güney’in, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, sitede oturan çocuklardan aldığı ifadede, 2 çocuğun Güney N.’yi salıncakta sallarken düşürdüğünü söylediği belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, K.Ç. (13) ve Y.Y.G.’nin (14), Güney N.’nin bacaklarından ve ellerinden tutup salladıktan sonra yere fırlattıklarını tespit etti. Gözaltına alınan Y.Y.G. ve K.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güney'in ise durumunun iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bu arada, hazırlanan adli tıp raporunda, olayı gerçekleştiren K.Ç. ile Y.Y.G.’nin, “Zeka geriliği veya psikiyatrik sendrom bulgusuna rastlanmadığı, işlediği iddia olunan ‘Kasten yaralama’ fiilin savunma ve tartışmasını gerekli şekilde yapabildiği gibi kapsam ve sonuçlarını da yeterince anlayabildiği, zeka ve ruhsat gelişiminin yaşına uygun olduğu anlaşıldı” denildi.

        ‘KRİMİNAL SUÇLULARA DÖNÜŞEBİLİR’

        Güney N.’nin babası Burak N. DHA’ya konuştu. Konunun oyunla başladığını belirten Burak N., “Yapı olarak da büyük çocukların, güçlerini gösterdikleri bir hareket kötü son buldu. Böyle olmasını istemezdik. Bu olayın finalinin kötü biteceği zaten belliydi. Bir yandan şanslı, bir yandan ise şanssızız. Eli veya kolu kırılsa belki daha şanslı olacaktık. Beyin kanamasıyla böyle bir son olması bizim için üzücü oldu. 2 çocuk ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ebeveynlerinin de büyük sorumlulukları var. Duyduğumuz kadarıyla aklı başında insanlar, cahil insanlar değil. Umarım hukuki olarak gereken cezayı alırlar. Bugün burada bu cezayı almayanlar ilerinin kriminal suçlularına dönüşebilir. Bu da tehlikeli. Ciddi bir yaptırımla karşılaşmaları gerekir” diye konuştu.

        Oğlunun durumunun iyiye gittiğini belirten Burak N., “Beyin kanaması durmuş vaziyette. Konu beyin olunca biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Takibi devam ediyor, 20-25 gün daha takiple ilaç tedavisiyle devam edecek. Bir de bu olayın psikolojik olarak travmatik bir kısmı var. Onun için de normal hayata döndükten sonra başlayacağız. Kolay atlatabilir diye düşünüyoruz. Diğer çocuklar için bir rapor çıktı. Çocukların yaşları itibarıyla yaptıkları eylemin sonuçlarının farkında olduğu yaşta olduklarına dair bir rapor çıktı. Süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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