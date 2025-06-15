Samsun'da LGS heyecanı; çocuklar sınavda, aileler de dışarıda terledi
SAMSUN'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava giren öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda heyecanla bekledi.
SAMSUN’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava giren öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda heyecanla bekledi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınava Samsun’da 56 okulda 14 bin 96 öğrenci girdi. Sınavın ilk oturumu, 09.30’da başlayıp, 12.50’de tamamlandı. İlk oturumu tamamlanan sınavda öğrenciler okul bahçesine çıktı. Öğrencileri bahçenin dışında bekleyen veliler, okulun duvarlarına tırmanarak çocuklarıyla buluştu. Kimisi çocuğuna su ve yiyecek verdi, kimi de çocuğunu teselli etti. Çocuklarından daha çok heyecanlı olduklarını belirten veliler, onların çok çalıştıklarını ve tüm veli ve çocuklar için sonuçların iyi olmasını temenni etti.
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