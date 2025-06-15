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        Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

        ANKARA'da düzenlenen Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:11
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        Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
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        ANKARA'da düzenlenen Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nda Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Bocce Volo Şampiyonası’nda İsmail Köksel ve Görkem Duran’dan oluşan genç erkekler volo kategorisinde Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. 4 gün süren şampiyona sonucunda birinci olan Alaçamspor Bocce Takımı 21-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

        Takımın başarısının disiplinli çalışmanın sonucu olarak değerlendiren Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, “Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Gençler Türkiye Volo Şampiyonası'na hazırlandık. Sporcularım Volo Türkiye Şampiyonası'na çok iyi hazırlandı. Her gün 5 saat antrenman yaptık. Genç erkek basamakta Türkiye üçüncülüğü ve genç erkek çiftlerde Türkiye şampiyonu olan sporcularım, milli takım seçmelerine katılmayı hak kazandı. 21-25 Ekim tarihleri arasında Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek en büyük arzumuz olacak. İnşallah ülkemize altın madalya getirip, kürsüde milli marşımızı söylemek nasip olur. Bize desteğini esirgemeyen herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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