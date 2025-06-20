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        Meyve suyu ve süt kutusundan uyuşturucu çıktı

        SAMSUN'danarkotik polisin düzenlediği operasyonda meyve suyu ve süt kutularının içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:30
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        Meyve suyu ve süt kutusundan uyuşturucu çıktı
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        SAMSUN'danarkotik polisin düzenlediği operasyonda meyve suyu ve süt kutularının içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.Y. (38) ve B.K. (20) isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; meyve suyu ve süt kutularına gizlenmiş halde 648 adet ecstasy hap, 7,85 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza bulundu. 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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