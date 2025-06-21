Samsun Kültür Yolu Festivali başladı (2)
400'ÜAŞKIN ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 20 şehirde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı, Samsun Kültür Yolu Festivali başladı.
400'ÜAŞKIN ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 20 şehirde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı, Samsun Kültür Yolu Festivali başladı. 21-29 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Samsun Kültür Yolu Festivali, 400'den fazla etkinlikle devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Ersan Aksu ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse katıldı.
'KADİM BİR DÜNYA ŞEHRİ'
Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, "Hepimizin bildiği üzere tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir dünya şehri olan Samsun'umuz; sağlık, kültür, tarih, gastronomi, deniz, doğa, spor ve kongre turizmi gibi birçok farklı alanda eşsiz bir konumdadır. Geçmişten izler taşıyan çok sayıda tarihi ve kültürel mirasının yanında, doğal güzellikleriyle de adeta bir açık hava müzesi olan Karadeniz'in incisi Samsun'umuz; sadece ülkemize değil, dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta, devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.
'KÜLTÜR TURİZMİNE İVME KAZANDIRACAK'
Gastronomiden turizm tesislerine, ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine kadar turizm için atılan ve atılacak her adımla turist sayısını ve turizm gelirlerini her geçen yıl daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Tavlı "Samsun Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, paydaşlarımızla birlikte hazırladığımız ve lansmanını Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz Samsun Turizm Master Planı’nın eylem planına dönüşmesi ve uygulanmaya başlanması için Koordinasyon Kurulu ile beraber çalışmalarımız bir plan çerçevesinde tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu hedeflerimizle bir bütünlük oluşturacak şekilde Samsun'umuzun bu yıl da kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriterek özellikle kültür turizmimize büyük bir ivme kazandıracağına inandığımız uluslararası bir kültür-sanat markası olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında bulunmasından büyük bir heyecan, gurur ve onur duyduğumuzu da özellikle huzurlarınızda ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
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