Samsun Kültür Yolu Festivali başladı (2)

400'ÜAŞKIN ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 20 şehirde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı, Samsun Kültür Yolu Festivali başladı. 21-29 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Samsun Kültür Yolu Festivali, 400'den fazla etkinlikle devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Ersan Aksu ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse katıldı.

'KADİM BİR DÜNYA ŞEHRİ'

Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, "Hepimizin bildiği üzere tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir dünya şehri olan Samsun'umuz; sağlık, kültür, tarih, gastronomi, deniz, doğa, spor ve kongre turizmi gibi birçok farklı alanda eşsiz bir konumdadır. Geçmişten izler taşıyan çok sayıda tarihi ve kültürel mirasının yanında, doğal güzellikleriyle de adeta bir açık hava müzesi olan Karadeniz'in incisi Samsun'umuz; sadece ülkemize değil, dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta, devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.