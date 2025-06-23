Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yaralı puhu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde bitkin ve yaralı halde bulunan puhu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilip yeniden doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı puhu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’un Bafra ilçesinde bitkin ve yaralı halde bulunan puhu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilip yeniden doğaya bırakıldı.

        Bafra'da yaşayanların 4 Mart'ta yaralı halde bulduğu kuş, ilçe Milli Park Şefliği ekipleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi’ne getirildi. Klinik ve radyolojik muayenede kuşun sağ kanadında kırık olduğu belirlendi. Nesli tehlike altında olan gececil türlerden biri olan puhuya veteriner hekimler, cerrahi müdahale ve bandaj uygulaması yaptı. Ardından rehabilitasyon sürecine alınan kuş, yaklaşık 3,5 ay süren tedavi boyunca gözetim altında tutuldu. Bu süreçte kuşun doğal davranışları ve iyileşme süreci izlendi. Tedavisi tamamlanan ve uçma yetisini yeniden kazanan kuş, doğal yaşam alanına salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
        300 yıllık zembil yapımı ile festival renklendi
        300 yıllık zembil yapımı ile festival renklendi
        Ayvacık'ta tekne turu ilgi çekiyor
        Ayvacık'ta tekne turu ilgi çekiyor
        Vezirköprü'de "Türk Gençlik Şöleni" gerçekleştirildi
        Vezirköprü'de "Türk Gençlik Şöleni" gerçekleştirildi
        Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi kahvaltı programı düzenledi
        Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi kahvaltı programı düzenledi
        Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı
        Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı