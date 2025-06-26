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        Samsun'da VR teknolojisiyle tarihe sanal yolculuk

        SAMSUN Kültür Yolu Festivali'nde sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile 12 farklı müze ve birçok tarihi mekanın tanıtımını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlisi Hakan Demirkan, "Ziyaretçilerimiz, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanları ya da Ayasofya'nın görkemli iç mekanını deneyimleyebiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:55
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        Samsun'da VR teknolojisiyle tarihe sanal yolculuk
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        SAMSUN Kültür Yolu Festivali'nde sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile 12 farklı müze ve birçok tarihi mekanın tanıtımını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlisi Hakan Demirkan, “Ziyaretçilerimiz, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı alanları ya da Ayasofya’nın görkemli iç mekanını deneyimleyebiliyor. Yani Samsun’da bulunan bir kişi, Çanakkale’ye gitmeden oranın atmosferini hissedebiliyor” dedi.

        Kentte 21-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nde, VR teknolojisi ile 12 müze ve birçok tarihi mekanın tanıtımı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlisi Hakan Demirkan, programda ücretsiz şekilde verdikleri VR hizmetinden vatandaşların çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Müze ve ören yerlerimizin dijital dünyada daha erişilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla, VR teknolojisiyle hazırladığımız özel bir tanıtım projesi geliştirdik. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın fiziksel olarak gitme imkanı bulamadığı önemli tarihi ve kültürel mekanları, sanal ortamda gezebilmelerini sağlayacak bir sistem oluşturduk. Şu anda bu çalışma kapsamında 12 farklı müzemizi sanal turla gezilebilir hale getirdik" diye konuştu.

        TARİH VE KÜLTÜRLE BULUŞMA

        VR gözlüklerini takarak Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı alanların ya da Ayasofya’nın iç mekanının deneyimlenebildiğini söyleyen Demirkan, "Samsun'da bulunan bir kişi, Çanakkale’ye gitmeden oranın atmosferini hissedebiliyor. Ayasofya’ya adım atmadan içinde gezinebiliyor. Bu teknoloji sayesinde vatandaşlarımıza mekanlar arası fiziksel mesafe engelini ortadan kaldırarak, tarih ve kültürle buluşma imkanı sunuyoruz. Projemiz, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Özellikle İstanbul’da bulunan ve herkesin merak ettiği popüler müzeler yoğun ilgi çekiyor. Çanakkale’den Antalya Aspendos’a, Ayasofya’dan Kız Kulesi’ne kadar pek çok önemli noktayı bu sistemle gezmek mümkün. Projede yer alan tüm içerikler Merkez Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıyor ve tamamen ücretsiz olarak halkımızın kullanımına sunuluyor. Kültür Yolu Festivali boyunca bu hizmeti Samsun’daki vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Ardından Bursa, Diyarbakır, Mardin, Antalya gibi diğer illerde düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivalleri’nde de görev alacağız” ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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