Samsun'da VR teknolojisiyle tarihe sanal yolculuk

SAMSUN Kültür Yolu Festivali'nde sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile 12 farklı müze ve birçok tarihi mekanın tanıtımını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlisi Hakan Demirkan, “Ziyaretçilerimiz, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı alanları ya da Ayasofya’nın görkemli iç mekanını deneyimleyebiliyor. Yani Samsun’da bulunan bir kişi, Çanakkale’ye gitmeden oranın atmosferini hissedebiliyor” dedi.

Kentte 21-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nde, VR teknolojisi ile 12 müze ve birçok tarihi mekanın tanıtımı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlisi Hakan Demirkan, programda ücretsiz şekilde verdikleri VR hizmetinden vatandaşların çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Müze ve ören yerlerimizin dijital dünyada daha erişilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla, VR teknolojisiyle hazırladığımız özel bir tanıtım projesi geliştirdik. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın fiziksel olarak gitme imkanı bulamadığı önemli tarihi ve kültürel mekanları, sanal ortamda gezebilmelerini sağlayacak bir sistem oluşturduk. Şu anda bu çalışma kapsamında 12 farklı müzemizi sanal turla gezilebilir hale getirdik" diye konuştu.