Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Haluk Levent, yeni evli çiftle sahnede çiftetelli oynadı, balayı sözü verdi

        SAMSUN Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, konserine düğünlerinden çıkıp gelen çifti sahneye davet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:46 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haluk Levent, yeni evli çiftle sahnede çiftetelli oynadı, balayı sözü verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN Kültür Yolu Festivali’nin 7’nci gününde sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, konserine düğünlerinden çıkıp gelen çifti sahneye davet etti. Çiftle çiftetelli oynayan Levent, onlara 5 günlük balayı tatili sözü verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park’ta konser veren Haluk Levent, on binlerce hayranıyla buluştu. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Levent, zaman zaman türkülere de yer verdi. 'Aşkın Mapushane', 'Ankara', 'Zor Aşk' gibi şarkıların yanı sıra 'Annemin Sevdiği Türküler' dediği 'Bahçe Duvarından Aştım', 'Halimem' gibi türküleri de söyleyen sanatçı, Samsunlulara müzik dolu bir akşam yaşattı.

        Dilhan ve Emir Sandıkçı çiftinin düğünlerinden çıkıp konsere geldiğini öğrenen Haluk Levent, onları sahneye davet etti. 'Samanyolu' şarkısı eşliğinde dans eden çiftle sahnede çiftetelli de oynayan Levent, izleyicilerinden büyük alkış aldı. Dilhan Sandıkçı, sahnede gelin çiçeğini seyircilere attı. Sanatçı, yeni evli çifte düğün hediyesi olarak 5 günlük balayı tatili sözü verdi. Haluk Levent, konserini elinde Türk bayrağıyla söylediği 'İzmir Marşı' ile sonlandırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ladik Deliahmetoğlu Mahallesi'nde yapılacak caminin temeli atıldı
        Ladik Deliahmetoğlu Mahallesi'nde yapılacak caminin temeli atıldı
        Samsun'da geçen yıl 7 bin 350 ton Türk somonu, 1770 ton levrek üretimi yapı...
        Samsun'da geçen yıl 7 bin 350 ton Türk somonu, 1770 ton levrek üretimi yapı...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" operasını sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" operasını sahneledi
        Samsun'da fırında çıkıp evlere de sıçrayan yangın korkuttu
        Samsun'da fırında çıkıp evlere de sıçrayan yangın korkuttu
        Samsun Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasın...
        Samsun Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasın...