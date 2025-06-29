Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücünün 'hakaret' davasında savcı mütalaasını verdi

        SAMSUN'da otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin'e (10) çarpıp ölümüne neden olan Hülya Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücünün 'hakaret' davasında savcı mütalaasını verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’da otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e (10) çarpıp ölümüne neden olan Hülya Ö.’nün (32), kaza yerinde anne Ece Sezgin’e (34) hakaret ettiği suçlamasıyla görülen davanın ilk duruşmasında savcı mütalaa verdi. Savcı, ‘Hakaret’ suçlamasıyla açılan davada hakareti ‘Halka açık ortamda birden fazla kişinin duyacağı şekilde’ söylediği gerekçesiyle sanığın ‘Alenen hakaret’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Kaza, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. Annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezin Sezgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayın ardından gözaltına alınan Hülya Ö. ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu” dedi. İşlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Hülya Ö.’ye ev hapsi verildi. Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e ‘Çocuğuna sahip çıksaydın’ dediği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Raporda ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.

        EV HAPSİ CEZASI KALDIRILDI

        10 Nisan’da görülen ‘Taksirle ölüme neden olma’ davasında savunma yapan Hülya Ö., “Ben de bir anneyim. Seyir halindeydim, hızlı değildim. Önüme bir şey çıktı ama ne olduğunu görmedim. Araçtan indikten sonra çocuğa vurduğumu fark ettim. Görüş mesafesi yoktu. Zamanında frene basma fırsatım olmadı. Kaza gerçekleştikten sonra olay yerinden de ayrılmadım, yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi. Mahkeme, sanık ve tanıkları dinledikten sonra sanığa verilen ev hapsi ile elektronik kelepçe kararını kaldırıp, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        ‘HAKARET’ SUÇUNDAN DA DAVA AÇILDI

        Ece Sezgin, Hülya Ö.’nün kendisine olay sırasında hakaret ettiğini öne sürerek Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yürüttüğü soruşturma neticesinde Hülya Ö. hakkında ‘Hakaret’ suçlamasıyla 6 Mart’ta iddianame düzenlendi. Hülya Ö. hakkında 3 aydın 2 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

        İddianamede, “Olaya ilişkin dosya içeriğinde mevcut kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde müşteki Ece Sezgin'in ‘nasıl çarptın’ dediği, şüpheli Hülya'nın agresif tavırlarla yerinden kalkarak ‘lan çocuğuna sahip çıksaydın, geri zekalı, çocuğun önüme atladı’ şeklinde sözler söylediğinin tespit edildiği, böylelikle şüphelinin, müşteki Ece Sezgin'e ‘geri zekalı’ şeklinde hakaret içerikli sözler söyleyerek üzerine atılı bulunan alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edildiği anlaşılmakta” ifadelerine yer verildi.

        27 Haziran’da ilk duruşması görülen ‘Hakaret’ davasında savcı mütalaa verdi. Savcı, hakareti ‘Halka açık ortamda birden fazla kişinin duyacağı şekilde’ söylemesi sebebiyle sanığın ‘Alenen hakaret’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı

        Benzer Haberler

        Samsun'da kardeşini ve yeğenini silahla yaralayan kişi yakalandı
        Samsun'da kardeşini ve yeğenini silahla yaralayan kişi yakalandı
        Bafra'da örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Bafra'da örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle...
        Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm ekili arazide zarar oluştu
        Samsun'da çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm ekili arazide zarar oluştu