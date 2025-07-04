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        Samsun'da sitenin istinat duvarı yıkıldı; 4 araç hurdaya döndü

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir sitenin otopark bölümündeki istinat duvarı, şiddetli yağmur sırasında yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:45
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        Samsun'da sitenin istinat duvarı yıkıldı; 4 araç hurdaya döndü
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir sitenin otopark bölümündeki istinat duvarı, şiddetli yağmur sırasında yıkıldı. Park halindeki 4 araç, kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki Demircanlar Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin otopark bölümündeki istinat duvarı, şiddetli yağmur sırasında yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 araç, kullanılamaz hale geldi. Duvarın yıkılmasıyla birlikte otoparkın üst tarafında bulunan yol da çöktü. Bu sırada yolda park halinde bulunan 1 otomobil zarar gördü.

        YER ALTI ŞEBEKE HATTI ZARAR GÖRDÜ

        Çökme sırasında yer altı şebeke hattı da zarar gördü; patlayan borudan fışkıran su, devrilen aracın üzerine aktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Belediye ve itfaiye ekipleri hem temizlik çalışması yaptı hem de oluşan hasarın onarılması için çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde de zarar gören araçların kaldırılması için bölgeye vinç sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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