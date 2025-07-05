Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobilin duvara çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’un Atakum ilçesinde otomobilin duvara çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi., N.K'nin direksiyonu kontrolünü yitirdiği 06 DLU 453 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü N.K. hafif yaralandı. Kapıda nöbet tutan jandarma ekipleri, yaralıya yardım etti. N.K., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da devrilen süt toplama aracındaki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen süt toplama aracındaki 2 kişi yaralandı
        Kamyon şarampole yuvarlandı; 2 yaralı
        Kamyon şarampole yuvarlandı; 2 yaralı
        Samsun'da jandarma binasının bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yara...
        Samsun'da jandarma binasının bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yara...
        Prof. Dr. Demir: İklim krizi nedeniyle 1 milyar insan göç edebilir
        Prof. Dr. Demir: İklim krizi nedeniyle 1 milyar insan göç edebilir
        Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yak...
        Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yak...
        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı