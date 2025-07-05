Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobilin duvara çarptığı kazada sürücü yaralandı.
SAMSUN’un Atakum ilçesinde otomobilin duvara çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi., N.K'nin direksiyonu kontrolünü yitirdiği 06 DLU 453 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü N.K. hafif yaralandı. Kapıda nöbet tutan jandarma ekipleri, yaralıya yardım etti. N.K., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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